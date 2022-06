Stiri pe aceeasi tema

- Valentin și Alina s-au certat foarte tare in pauza de publicitate din emisiunea de ieri. Baiatul a ajuns sa-i spuna iubitei sale ca vrea sa termine orice legatura. Care este statusul relației lor la 24 de ore dupa cearta furtunoasa.

- Eveniment extrem de important in casa Mireasa – Capriciile Iubirii! A avut loc a doua cerere in casatorie. Valentin a facut pasul cel mare, nu a stat deloc pe ganduri și a cerut-o in casatorie pe Alina. Cum s-a intamplat totul, dar si cum a reacționat concurenta.

- In ediția din aceasta seara, de la Mireasa - Capriciile Iubirii, bunica Elena susține ca Valentin dramuiește orice vorba și le-a dat sfaturi celor doi in relația de cuplu. Bunica Elena ii sugereaza lui Valentin sa plece atunci cand Alina este nervoasa și sa vina inapoi cu flori și inghețata.

- In aceasta seara in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, tensiunea nu a incetat sa apara, asta dupa ce ieri concurenții au participat la task-ul „cabinei telefonice”. Tatal lui Adrian a intrat in direct prin telefon pentru a le transmite lui Perneș și Valentin ca fiul lor nu este bataia lor de joc. Concurentul…

- In ediția din seara aceasta de la Mireasa - Capriciile Iubirii, dragostea a plutit in aer la propriu! Dupa ce Yana și Andrei și-au oficializat relația, Larisa și Razvan pare sa fie urmatorul cuplu care face marele pas. Cei doi petrec din ce in ce mai mult timp impreuna. Iata ce au zis despre o posibila…

- Alina a primit un apel telefonic de la fratele sau in cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Iata ce au discutat cei doi și ce mesaj i-a transmis Vasilica lui Valentin, viitorului sau cumnat.

- In ediția de astazi, Valentin de la Mireasa - Capriciile Iubirii a povestit ce planuri marețe are pentru relația cu Alina. Concurentul este extrem de fericit alaturi de iubita lui și are motive sa o faca cea mai indragita femeie din lume. Se pregatește acesta sa o ceara de soție pe concurenta!?

- Alina și Valentin formeaza unul dintre cuplurile promițatoare din casa Mireasa, iar acest lucru se datoreaza și dorinței lor de incerca sa rezolve conflictele. Cei doi lucreaza la relația lor prin multa comunicare, inclusiv in timpul petrecerilor.