Stiri pe aceeasi tema

- Sandra Izbașa (33 de ani), fosta gimnasta, s-a casatorit religios cu Razvan Banica (31), nepotul lui Ștefan Banica Jr.. La doi de la cununia civila, Sandra Izbașa s-a casatorit și religios cu Razvan Banica. Cei doi s-au intalnit in urma cu 3 ani. ...

- Alina și Valentin sunt nerabdatori sa iși primeasca in familie bebelușul, dar mai au de așteptat cateva luni. Intre timp, cei doi se bucura de fiecare moment petrecut impreuna. Iata ce a aparut pe conturile lor de socializare.

- Nunta ar trebui sa fie cel mai frumos eveniment din viața unei persoane. Totuși, pentru o mireasa, evenimentul va ramane cu siguranța memorabil. Afla din randurile de mai jos cum a ajuns femeia sa se casatoreasca cu propriul socru!

- Alina și Valentin sunt mai fericiți ca niciodata de cand s-au casatorit in finala de la Mireasa. Astazi, cei doi au implinit un an de cununia civila, iar foștii concurenți au ales sa petreaca ușor diferit fața de alte cupluri.

- Catalina Ponor, marea campioana la gimnastica, medaliata cu aur la Jocurile Olimpice, s-a casatorit religios. Mirele a venit pe cal, iar mireasa in caleasca. Nunta a avut loc in aceeași zi in care cuplul și-a botezat baiețelul.

- Catalina Ponor (35 de ani) s-a casatorit religios cu Bogdan Jianu (53 de ani), barbatul mai mare cu 18 ani decat sportiv. Campioana a imbracat o rochie de mireasa spectaculoasa la cel mai important moment din viața sa. Imagini de la nunta.

- Steliano Filip (28 de ani), fundașul maghiarilor de la Mezokovesd, s-a casatorit religios cu Fiviane ieri, 24 iunie. Mireasa e cea care a facut furori la eveniment, dar și prietenii fotbalistului, printre care Romario Benzar și Gabriel Torje. Dupa divorțul cu scandal de Bianca Marina, alaturi de care…

- Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5 sunt mai fericiți ca niciodata. Cei doi tineri așteapta un copil și se vor cununa religios in august 2023. Iata cum s-a schimbat viața lor dupa Finala.