Alina și Ilan Laufer nu-și vor boteza gemenii. Care este motivul Alina Laufer a nascut prematur luni, 15 februarie 2021. Vedeta mai are o fiica, Karina, in varsta de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge. Alaturi de Ilan Laufer, actualul ei partener de viața, Alina a devenit mama de gemeni, fetița și baiețel. Timp de aproape 6 saptamani, Alina și gemenii au fost internați in Maternitatea Giulești. Joi, 25 martie, Alina și micuții au revenit acasa. Intrebata in repetate randuri cand va avea loc botezul, Alina a marturisit ca nu vor face acest lucru. Alina și Ilan Laufer nu-și vor boteza gemenii. Care este motivul „Nu vom face botez, la evrei nu exista… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

