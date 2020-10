Alina Pușcău va juca într-un film alături de Leonardo DiCaprio Invitata in emisiunea La Maruța, Alina Pușcau (38 de ani), fosta concurenta in show-ul Ferma, a vorbit despre experiența ei din competiție, dar și despre relația ei cu actorii Vin Diesel și Leonardo DiCaprio. Alina Pușcau va juca intr-un film alaturi de Leonardo DiCaprio „Eu l-am cunoscut pe Vin cand nu era faimos. Dupa care a devenit faimos și mi-am spus: «Aa, baiatul ala pe care l-am cunoscut cand aveam 17 ani a devenit movie star?»”, a spus Alina. „El a fost bodyguard. Niciodata nu știi ce-ți rezerva viitorul”, a completat modelul. Alina și-a inceput cariera in modelling in adolescența, caștigand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

