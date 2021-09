Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose a fost infectata cu COVID-19! Artista a facut anunțul pe internet, dupa ce aceasta s-a tot plans fanilor sai ca nu se simte foarte bine. Cu toate acestea, vedeta a facut un test pentru depistarea virusului care a ieșit negativ, insa a declarat pe internet ca aseara a mai facut inca un test…

- Autoritațile din SUA vorbesc deja de o a doua doza in cazul vaccinului Johnson&Johnson, administrat in doza unica impotriva COVID-19. Cercetatorii companiei americane spun ca protecția oferita impotriva virusului crește de 9 ori in acest caz. Specialiștii companiei americane susțin ca doza suplimentara…

- O femeie in varsta de 63 de ani a murit, dupa ce a fost infectata cu tulpina Delta. Aceasta era vaccinata cu ambele doze de vaccin anti-Covid-19, insa avea multiple comorbiditați, respectiv hipertensiune arteriala și hepatita C. In plus, femeia avea istoric de calatorie in Spania.Femeia de 45 de ani,…

- Republica Moldova a intrat oficial in cel de-al patrulea val al pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut de autoritațile din sanatate, care sustin ca saptamana aceasta au fost inregistrate cele mai multe cazuri de infectare din ultimele trei luni. Doctorii sustin ca actualele scheme…

- Președintele Chinei a mai anunțat, in plus, ca tara sa va dona si 100 de milioane de doze mecanismului global de distributie de vaccinuri COVAX.Anunțul a fost facut intr-un mesaj adresat participantilor la forumul international de cooperare pe tema vaccinurilor anti-Covid.Potrivit Ministerului de Externe,…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a exclus categoric carantinarea naționala pe teritoriul Romaniei in valul al patrulea al pandemiei.Intrebat de jurnaliști daca se va mai aplica lockdown in Romania in valul Delta, Raed Arafat aa raspuns ca „nu, pentru ca avem alte mecanisme acum si sa…

- Orașul New York va impune certificatul de vaccinare pentru o serie de activitați in interior. Anunțul primarului de Blasio este așteptat marți, reprezentand un nou pas intr-o strategie mai agresiva pentru combaterea creșterii cazurilor de COVID-19 cauzata de tulpina Delta, informeaza Mediafax.