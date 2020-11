Stiri pe aceeasi tema

- Otniela a vorbit la Vorbește Lumea despre chinurile prin care a trecut in copilarie , cand nu a putut merge pana la 4 ani. De asemenea, din pricina faptului ca avea un picior mai scurt ea a fost nevoita apoi sa poarte un aparat special timp de 3 ani și jumatate. ' Doctorul a recomandat operația, dar…

- O romanca in rolul tinerei Sophia Loren, alaturi de Leonardo DiCaprio O romanca in rolul tinerei Sophia Loren, intr-un film cu Leonardo DiCaprio. Alina Pușcau s-a numarat printre vedetele participante in noul sezon Ferma de la Pro TV. A fost eliminata printre primii, dar vede asta ca pe o oportunitate…

- ”Am luat lecții cu profesorul lui Leonardo DiCaprio, Larry Moss. Am studiat vreo 5 ani. Acum am vreo 4 filme in derulare. Sunt superfericita ca fac un film la Roma. O sa joc o Sophia Loren tanara. Leonardo DiCaprio este in film. ”Suntem foarte buni prieteni”, a mai spus Alina lui Catalin Maruța. Vedeta…

- Artista vorbeste in cel mai sincer interviu al ei despre despartirea de DJ Vinnie, despre provocarea de a fi mama singura si plecarea la emisiunea Ferma, difuzata de ProTv , pentru a face parte din echipa Satenilor