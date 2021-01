Alina Pușcău, declarații emoționante despre tatăl ei: „Trebuie să ierți” Recent, Alina Pușcau a dezvaluit ca s-a logodit. Logodnicul ei este puțin mai mare decat ea, avand in jur de 40 de ani. Momentan, modelul nu vrea sa-i dezvaluie identitatea. In emisiunea La Maruța, Alina a facut mai multe dezvaluiri despre familia ei. Alina Pușcau, declarații emoționante despre tatal ei: „Trebuie sa ierți” Vorbind despre mama ei, modelul a spus: „Mama este parte din mine. Este o femeie foarte puternica”. Apoi, despre tatal ei a adaugat: „Cu tatal meu am avut o poveste de familie in care ne-am certat, iar eu n-am mai vorbit apoi cu el timp de 5 ani de zile. [Mai tarziu] am primit… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

