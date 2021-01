Alina Pușcău are planuri mari pentru 2021: „Mă căsătoresc anul acesta” Alina Pușcau (39 de ani) are planuri marețe pentru noul an in care abia am intrat. Fotomodelul a anunțat in emisiunea lui Catalin Maruța, de la Pro TV, ca anul acesta iși dorește sa se casatoreasca. Inca nu se știe cine este norocosul pentru ca Alina nu a dorit sa-i dezvaluie identitatea, dar a dat cateva detalii legate de el. „Vreau sanatate și fericire. Și am un secret: ma casatoresc anul acesta. Nu pot sa spun (n.r. – cine este). Voi spune la momentul potrivit. Nu este roman, poate il cunoașteți. Este secret! Este un barbat de incredere, extraordinar. Este mai mare ca varsta decat mine. Nu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

