Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a avut parte de o intamplare cu adevarat neplacuta in vacanța! Indragita prezentatoare TV a cazut in fața a mai multe persoane, chiar in mall, insa asta nu este tot, fiindca s-a ales cu numeroase probleme. Iata ce a pațit la picior și cum se simte in aceste momente!

- Alina Pușcaș s-a intors astazi pe meleagurile romanești, asta dupa ce cateva zile bune a profitat de soare și relaxare alaturi de partenerul ei de viața. Ei bine, daca se aștepta ca micuții sa ii sara in brațe și sa ii spuna ca i-a fost extrem de dor de ea, prezentatoarea de la Te Cunosc de Undeva a…

- Ȋnceputul de an se anunta a fi unul promitator pentru Ela Craciun, prezentatoarea si realizatoarea emisiunii tv ,,Numai de bine”, care s-a decis ca imediat dupa Craciun sa mearga intr-o aventuroasa vacanta in Egipt, alaturi de prieteni si familie. Chiar daca entuziasmul tuturor a fost la cote maxime,…

- Fostul președinte Ion Iliescu a primit un cadou teribil chiar de ziua lui. Politicianul a fost harțuit chiar de Sfantul Ion, cand s-a trezit in fața casei cu un obiect cel puțin ciudat. De altfel, nu este prima oara cand se intampla așa ceva in fața casei sle. De cațiva ani, in ziua de Sfantul […] The…

- Mai sunt doar cateva ore pana la trecerea in noul an, astfel ca mai multe vedete din Romania și-au anunțat deja locurile in care vor petrece in aceasta seara. Alina Pușcas, una dintre cele mai indragite vedete de la noi din țara, a postat pe contul sau de instagram mai multe filmulețe prin care marturisit…

- Adela Popescu și Radu Valcan au ajuns intr-un final in Dubai! Dupa ce au intampinat numeroase probleme la aeroport și trebuia sa fie in aceasta destinație exclusivista inca de pe data de 25 decembrie, cei doi și copiii lor, se bucura, acum, cu adevarat de vacanța mult așteptata. Iata cateva imagini…

- Alina Pușcaș, indragita prezentatoare de la ,,Te cunosc de undeva”, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Mihai Stoenescu. Cei doi au o casnicie fericita și trei copii minunați de care se bucura in fiecare clipa. Recent, vedeta a plecat in vacanța la ski, in Italia, impreuna cu partenerul…

- Carmen de la Salciua se afla de cateva zile intr-o frumoasa vacanța pe lux și opulența in Dubai, acolo unde artista se bucura de locurile impresionante alaturi de iubitul ei, Marian Corcheș. Tanarul a surprins-o pe vedeta și cu un cadou spectaculos in camera de hotel.