Stiri pe aceeasi tema

- „Dimineata in care sotul meu a fost informat ca va muri a fost si dimineata cand am stiut ca trebuie sa-l parasesc”, astfel și-a inceput o femeie povestea cutremuratoare de viața. Deși aveau impreuna un copil de doi ani, tanara mama a luat decizia de a divorța. Toata lumea a judecat-o, insa nimeni n-a…

- Polițiștii din Alba Iulia cauta un copil de 8 ani care a plecat luni dimineața la școala și nu s-a mai intors acasa. Parinții lui Iulian Cristian Gladean au anunțat poliția și au cerut ajutor pentru gasirea copilului lor care nu s-a mai intors de la școala. Poliția Alba spune ca ”luni, 23 septembrie,…

- Ana Maria Branza s-a casatorit in 2015 cu poloistul Pavel Popescu, dupa o relatie de mai multi ani, așa ca fiecare ințelege programul celuilalt și se bucura de puținul timp liber pe care il petrec impreuna. "Momentan, atat eu, cat și soțul meu suntem implicați in activitațile sportive, copiii…

- Incident socant, marti dimineata, intr-o localitate din Bistrita. O tanara a vrut sa-si puna capat zilelor si s-a autoincediat. Fata a ajuns de urgenta la spital, cu arsuri pe 45% din suprafata corpului, potrivit Stiri de Bistrita.ro.

- Zeci de persoane, angajați ai Direcției Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Salaj, au intrat in aceasta dimineața in greva spontana. Motivul este legat de refuzul sistematic al directorului executiv al instituției, Mircea Martin, care nu dorește sa aplice o decizie a instanței, definitiva…

- Andreea Antonescu a anuntat recent ca mariajul cu Train, tatal fetitei ei, a ajuns la final. Invitata intr-o emisiune TV, artista a spus care sunt motivele pentru care a ales sa puna punct casniciei de 8 ani.