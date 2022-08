Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Victor Slav, Selina, a scos la iveala un amanunt pe care lumea nu-l știa despre partenerul ei de viața. Prezentatorul TV are cateva probleme de sanatate, ce-i drept mici, dar care ar fi putut sa-l afecteze la Splash! Vedete la apa. Ce mesaj de iubire i-a transmis ea partenerul sau.

- Fanii Gabrielei Cristea au fost ingrijorați in ultima perioada, pentru ca vedeta nu a mai fost activa pe paginile de socializare. Prezentatoarea TV a postat un videoclip in care le-a explicat urmaritorilor ei care a fost motivul pentru care a „disparut” o prioada din mediul online. Cu ce probleme de…

- Oana Roman este tot timpul cu zambetul pe buze, insa de aceasta data vedeta și-a alarmat fanii dupa ce a marturisit pe rețelele de socializare ca fiica ei nu se afla intr-o stare buna, motiv pentru care a decis sa mearga la medic pentru cateva investigații. Oana Roman a fost cea care a mers cu fiica…

- Probleme de sanatate pentru Vladimir Putin? Salvarea a fost chemata la 1 noaptea la palatul unde locuiește președintele rus, dupa ce acesta ar fi acuzat niște probleme de sanatate. Așadar, ce a pațit liderul Rusiei vedeți in randurile de mai jos. Vladimir Putin, probleme de sanatate. O ambulanța ar…

- Mirela Vaida și-a luat prin surprindere marea comunitate de fani de care se bucura in mediul online, asta imediat dupa ce a dezvaluit ca se confrunta cu o serie de probleme de sanatate. Iata ce a pațit indragita prezentatoare de la Acces Direct la unul dintre ochi, dar și cum a gestionat aceasta situație!

- Andreea Banica a vorbit despre problema medicala cu care se confrunta de mai mulți ani, mai precis de cand a devenit mamica. Vedeta are diastaza abdominala și se lupta de mulți ani cu aceasta problema. Andreea Banica are diastaza abdominala Aceasta afecțiune este des intalnita in cazul femeilor care…

- Gina Pistol și-a luat fanii prin surprindere astazi, atunci dupa ce a publicat o imagine pe rețelele de socializare. Vedeta s-a plans urmaritorilor ei ca nu se simte deloc bine și trece printr-o perioada dificila. Mai mult de atat, ea marturisește ca deja a inceput un tratament.

- Andreea Banica a mers cu fiica ei la medicul stomatolog deoarece micuța ei va fi nevoita sa-și puna aparat dentar. Vedeta a fost cea care a marturisit pe rețelele de socializare ca teama de medicul stomatolog era destul de mare in copilarie, motiv pentru care a incurajat-o pe fiica ei.