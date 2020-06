Prezentatoarea TV Alina Pușcaș a fost diagnosticata pozitiv cu coronavirus și a vorbit pentru prima oara despre situația in care se afla, in exclusivitate pentru revista Elle . Dupa ce mai mulți colegi de ai ei au fost depistați pozitiv cu COVID-19, Alina Pușcaș a aflat ca și ea are boala. „Mi-aș fi dorit foarte mult sa va transmit acest mesaj de undeva de pe o plaja din Grecia, unde la inceputul lunii ar fi trebuit sa fiu eu și Mihai (soțul Alinei) și mulți alți prieteni la nunta noastra. Cea mai frumoasa nunta am decis noi ca ar fi fost… Din pacate suntem in București, iar eu sunt in Rol 2,…