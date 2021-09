Stiri pe aceeasi tema

- Astazi e ziua importanta pentru Andreea Mantea, asta deoarece vedeta iși sarbatorește ziua de naștere. Vedeta a publicat un mesaj pe pagina ei de Instagram unde le-a mulțumit fanilor pentru urari.

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf sunt casatoriți de 4 ani și sunt mai fericiți ca niciodata. Recent, in presa au aparut zvonuri potrivit carora cei doi nu s-ar mai ințelege și ar fi pe punctul de a se desparți. Vedeta a transmis insa pe rețelele de socializare ca are o... The post Oana Zavoranu, reacție…

- Madalina Ghenea e mandra de cariera ei de profesionala, e implicata in mai multe proiecte, dar niciodata nu uita de fiica ei. Ii acorda mult timp micuței Charlotte. Cele doua au petrecut momente unice impreuna, la plaja. Romanca in varsta de 34 de ani a fost surprinsa de fotografii straini in Portofino,…

- Adela Popescu a nascut al treilea copil pe 11 iulie. Mezinul familiei, al carui nume nu se știe inca, crește pe zi ce trece. Recent, familia s-a reunit, iar prezentatoarea de la Pro TV a fost surprinsa intr-o ipostaza emoționanta alaturi de cei trei baieți ai sai. Andrei și Alexandru, fiii cei mari…

- Oana Radu arata spectaculos! Vedeta a reușit sa ajunga la greutatea de 57 de kilograme, așa ca se bucura enorm pentru ca are o silueta de vis. Totuși, aceasta a luat o decizie radicala și le-a dezvaluit fanilor ca are nevoie de un anumit lucru. Ce decizie a luat Oana Radu dupa ce a slabit. […] The post…

- Gina Pistol este suficient de active pe conturile de socializare, unde urmaritorii ei sunt la curent cu tot ce face vedeta in viața de zi cu zi. Recent, aceasta a avut parte de un moment neplacut, cand s-a trezit ca este harțuita de o femeie care i-a trimis mai multe mesaje. Prezentatoarea TV a facut…

- Adela Popescu a dezvaluit pe Instagram cum a decurs prima noapte cu trei copii. Prezentatoarea l-a nascut pe 11 iulie pe mezinul familiei, iar ieri a fost externata din spital. Recunoaște ca nu ii e ușor, dar spera sa se obișnuiasca in cateva zile. „Am ajuns acasa, am trecut de prima noapte care a fost…

- Pe Mirela Vaida o putem urmari saptamanal, de luni pana vineri, la emisiunea pe care o modereaza la Antena 1, “Acces Direct”, dar foarte puțini sunt cei care i-au vazut familia. Prezentatoarea de televiziune este casatorita și are trei copii frumoși pe care ii ține mai mereu departe de ochii publicului.…