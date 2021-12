Alina Pușcaș, indragita prezentatoare de la ,,Te cunosc de undeva”, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Mihai Stoenescu. Cei doi au o casnicie fericita și trei copii minunați de care se bucura in fiecare clipa. Recent, vedeta a plecat in vacanța la ski, in Italia, impreuna cu partenerul ei de viața, dar și cu cei mici. Se pare ca frumaosa bruneta se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de cele mai dragi persoane din viața sa și de toate locurile minunate pe care le viziteaza in vacanța. Pe rețelele sociale, vedeta a postat mai multe imagini și videoclipuri din vacanța,…