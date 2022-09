Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș și medicul stomatolog Mihai Stoenescu sunt casatoriți din anul 2019, iar au o relație de opt ani. Impreuna au trei copii și o casnicie fericita. Intr-un interviu pentru revista OK! Magazine, actrița a dezvaluit cum e relația ei de cuplu, cum se ințelege cu soțul. Actrița, care e și prezentatoare…

- Rareș și Cerasela, cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii, s-au desparțit in luna mai a acestui an, dupa doi ani de relație și o poveste de iubire frumoasa, dar tumultoasa dupa filmarile show-ului de la Antena 1. Recent, am descoperit un clip video in care Rareș aparea in mașina alaturi de o…

- La doi ani de la divorțul de fosta sa soție, Conrad Mericoffer, actor in serialul ”Adela” de la Antena 1 și Ana Odagiu, fosta concurenta a sezonului 17 de la Te cunosc de undeva au decis sa fie impreuna. Cei doi sunt cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc, iar Spynews.ro i-a surprins impreuna la…

- WRS și Emilian sunt noii concurenți din emisiunea Te cunosc de undeva, de la Antena 1 și au facut dezvaluiri in ceea ce privește provocarile pe care le-au intampinat in cadrul acestei emisiuni. De asemenea, fiind de puțin timp in industria muzicala, cei doi au menționat și ce sacrificii au facut pentru…

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu, 34 de ani, clasata pe locul 179 WTA, a vorbit, in podcast-ul Vin de-o poveste by Radu Tibulca, despre viața ei personala și relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului, relateaza Gazeta Sporturilor . „Miki” regreta ca povestea de dragoste dintre ea și Marco…

- Prietenia dintre Dani Oțil și Razvan Simion dureaza de 38 de ani. Cei doi prezinta impreuna matinalul de la Antena 1 și sunt mai tot timpul impreuna. Razvan a vorbit recent, despre legatura pe care o are cu prietenul și colegul lui de platou. „Razvan și Dani forever. Recunosc, nu am mereu chef sa il…

- Anamaria Prodan este in centrul atenției dupa ce a aparut la brațul unui barbat despre care s-a spus ca ar fi noul partener de viața, insa ea dezminte aceste informații: “Eu am acasa 3 copii de vis pe care nu pot sa-i fac de ras umbland cu un barbat insurat”.