Alian Pușcaș a fost externata din spital la inceputul acestei saptamani, dupa o perioada de doua saptamani in care s-a luptat cu probleme de sanatate provocate in mare parte de extenuare. Cu toate acestea, prezentatoarea de la ”Te cunosc de undeva!” a revenit in forța in ”campul muncii” și a fost nevoita sa faca și lucruri care nu-i erau atribuite ei in mod normal. Astfel, in urma cu puțin timp, vedeta s-a aratat deranjata de problema oamenilor care nu vor sa munceasca.