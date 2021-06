Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, dedicata pieselor de top, aduce in fata telespectatorilor o serie de personaje spectaculoase, dar si invitati pe masura tematicii. Jurata X Factor si Next Star, Loredana, si taraful Caliu vor face show sambata aceasta, de la 20:00, pe scena transforming show-ului…

- Ediția a XI-a a show-ului Te cunosc de undeva a inceput in forța cu un super spectacol oferit de jurata Andreea Balan. Cantareața a schimbat hainele de gale cu cele de concert și a facut show pe scena transformarilor de la Antena 1.

- Maratonul transformarilor continua, in aceasta sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu o petrecere latino in toata regula. Cei 11 concurenti ai transforming show-ului vor simti pe propria lor piele ca...

- Alina Pușcaș a trecut prin clipe delicate, dupa ce s-a ales cu un dinte spart, in timp ce manca. Din fericire, totul s-a rezolvat mai repede decat a crezut, dupa ce s-a lasat pe mainile soțului ei, de profesie medic stomatolog. Iata cum arata acum.

- Maratonul transformarilor continua, in aceasta sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu o gala dedicata muzicii de dragoste. Surpriza serii va fii Radu Ștefan. Artisti unul si unul vor urca pe scena transforming show-ului in cea de-a noua editie Te cunosc de undeva!, care va fi deschisa de omul care…

- Alina Pușcaș a trecut prin momente delicate, astazi, in trafic, dupa ce mașina i s-a defectat chiar in mers. In plus, aceasta nu a fost singura problema care i-a dat batai de cap prezentatoarei de la Te cunosc de undeva. Iata ce i s-a mai intamplat.

- Fanii au fost luați pe sus atunci cand Adela Popescu iși anunța a treia sarcina. Vedeta, alaturi de Radu Valcan, sunt fericiții parinți a doi copii deja, și iata ca mai este unul pe drum. Momentul anunțului a venit in cadrul emsiunii ”Vorbește Lumea”, și tot atunci anunța ca se va retrage pe perioada…

- Alina Pușcaș s-a afișat in fața fanilor ei complet naturala, fara orice urma de machiaj. Prezentatoarea de la Te cunosc de undeva le-a demonstrat fanilor ca nu se ascunde deloc și incurajeaza increderea de sine, astfel spunand „adio” fardurilor.