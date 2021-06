Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Birjaru, marea caștigatoare a sezonului 9 de la Chefi la cuțite, a oferit un interviu in exclusivitate in aceasta seara la Xtra Night Show. Vedeta a marturisit ca nu se aștepta sa caștige, dar a spus și ce va face cu premiul.

- Bullying și in familiile vedetelor din Romania. Adriana Bahmuțeanu a relatat, in cadrul unei emisiuni Antena Stars, ca baiatul sau cel mai mare s-a confruntat cu bullying-ul la o școala de stat la care studia. Vedeta nu a trecut cu vederea gestul, iar in urma neintervenției autoritaților școlare in…

- Minorii care nu prezinta un test negativ la vama impotriva coronavirusului vor sta in carantina. Potrivit ultimelor informații transmise de catre organele competente ale statului roman in ceea ce privește carantinarea sau testarea minorilor care se deplaseaza la nivelul țarilor europene, chiar daca…

- Doi copii, in varsta de 12 ani si 13 ani, din judetul Tulcea au incercat sa jefuiasca o banca din orasul Isaccea. Minorii au spart geamul bancii si au scos din functiune sistemul de supraveghere video. Copiii nu au reusit insa sa plece cu bani. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea,…

- Invitata in platoul emisiunii Neața cu Razvan și Dani, Cristina Spatar (48 de ani) a vorbit despre dorința ei de a se muta din Romania. In urma cu aproape 5 ani, artista a divorțat de partenerul ei de viața. Fosta pereche are impreuna doi copii, un fiu și o fiica, Albert și Aida. Cristina Spatar și-a…

- CARAȘ-SEVERIN – Lucian Dobre, alaturi de ceilalți antrenori de la ACS Mundo Reșița, au organizat sambata, 10 aprilie, o selecție pentru a forma viitorul club cu 100% fotbaliști din județ, și anume AFC Caraș. Planul lui Dobre este de-a inscrie AFC Caraș in Liga a IV-a! „Am avut o selecție pentru toți…

- "Alba Griezmann 8 aprilie 2021, la 10:24", a notat jucatorul pe Twitter. Antoine Griezmann si sotia sa Erika Choperena mai au doi copii: Mia, nascuta in 2016, si Amaro, nascut in 2019. Toti cei trei copii s-au nascut la 8 aprilie. ???? Alba Griezmann 8 avril 2021 a 10h24. ❤️— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann)…