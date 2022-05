Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș nu și-a inceput deloc ziua așa cum ar fi vrut, asta fiindca problemele au luat-o cu asalt inca de la primele ore ale dimineții. Prezentatoarea de la Te Cunosc de Undeva are piciorul stang in orteza, insa acum s-a accidentat și la cel drept. Iata ce a pațit, de fapt, in urma cu scurt timp!

- Alina Pușcaș a trecut prin momente dificile, asta dupa ce prezentatoarea de la Te Cunosc de Undeva a suferit un accident la glezna. Vedeta a mers imediat la doctor și a primit un diagnostic neașteptat. Iata care este starea de sanatate a prezentatoare TV!

- Alina Pușcaș și-a inceput ziua de dinaintea Paștelui intr-un mod total diferite de zilele de pana acum. Daca in utlima vreme era tot mai mereu cu zambetul pe buze, astazi, frumoasa prezentatoare de la Te Cunosc de Undeva a venit cu un mesaj neașteptat! Iata ce și-a sfatuit marea comunitate de care se…

- Alina Pușcaș se imparte cu brio intre munca și familie zi de zi, astfel ca acum, de Paște, s-a gandit sa plece alaturi de soțul ei intr-o minivacanța bine meritata, insa recent planurile au fost anulate. Dezamagita ca nu se mai poate relaxa așa cum iși dorea, prezentatoarea de la Te Cunosc de Undeva…

- Alina Pușcaș este o mama extrem de devotata, astfel ca nu este de mirare ca inca de cand s-au nascut copiii ei, de Paște au numeroase activitați, una dintre ele fiind o tradiție in familia ei. Iata ce respecta de la un an la altul frumoasa prezentatoare de la Te Cunosc de Undeva alaturi de micuții și…

- Alina Pușcaș a avut cu adevarat o reacție neașteptata la adresa lui Bogdan Draghici, barbatul in varsta de 47 de ani care și-a luat viața prin autoincendiare chiar in fața Ambasadei Rusiei de la București. Iata ce a spus prezetatoarea de la Te Cunosc de Undeva despre el, dar mai ales despre fapta sa…

- Alina Pușcaș și-a speriat recent marea comunitate de care se bucura pe rețelele de socializare, asta imediat dupa ce s-a afișat cu perfuzia la mana. Iata cu ce probleme de sanatate se confrunta in aceste momente frumoasa prezentatoarea de la Te Cunosc de Undeva! De la ce a pornit totul!

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Alina Pușcaș este mama a trei copii! Indragita prezentatoare de la Te Cunosc de Undeva se implica trup și suflet in creșterea și educația lor, astfel ca nu este deloc de mirare ca le face toate poftele! Iata de unde și-a luat frumoasa șatena fiicele la ceas…