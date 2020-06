Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș a declarat, pentru revista Elle, ca a fost infectata cu COVID-19, fiind asimptomatica, și ca se afla acum internata la spitalul militar mobil din Otopeni. Prezentatoarea „Te cunosc de undeva” a marturisit ca s-a intalnit cu mai mulți colegi, iar dupa confirmarea recenta a altor cazuri a…

- Este vorba despre o femeie în vârsta de 80 ani din județul Cluj. Vârstnica a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus în data de 7 mai, la aceeași data fiind înregistrat și decesul. Femeia suferea și de alte boli, potrivit comunicatului Grupului de…

- O angajata a Metrorex care lucreaza in sediul central al companiei a fost confirmata, joi, cu coronavirus, ea intrand in contact cu tatal sau, depistat pozitiv. Femeia, care nu are contact cu calatorii, nu a mai fost la serviciu de luni, cand a aflat ca tatal ei a fost confirmat cu COVID-19, insa…

- O asistenta din Filiași, acolo unde s-a inregistrat primul roman ucis de coronavirus in Romania, a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus, dupa ce a stat in izolare mai mult de doua saptamani. Duminica, femeia a fost la serviciu, dupa care s-a simțit rau și a fost dusa la spital, anunța MEDIAFAX.Asistenta…

- Un nou caz de coronavirus a fost confirmat la nivelul județului Alba, miercuri, 1 aprilie. Este vorba despre o femeie de 49 de ani. Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia, o femeie, in varsta de 49 de ani, internata in cadrul secției de boli infecțioase a Spitalului Județean…

- In aceasta dimineața a fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice ( diabet, boli cardiovasculare), fara context epidemiologic…