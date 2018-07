Stiri pe aceeasi tema

- O fetita, de sase ani, a murit, iar mama acesteia a fost ranita grav, dupa ce au fost lovite de o masina pe DJ 253 in zona localitatii galatene Viile, a declarat joi purtatorul de cuvant al...

- În aceasta dimineața, echipele de salvare au fost nevoite sa intervina pentru salvarea unui femei care a fost ranita grav în urma unui accident rutier. Incidentul s-a produs la intersecția strazilor Decebal cu Mircea cel Batrân din Constanța, loc în care în urma…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alta este ranita, in urma unui accident rutier produs joi dimineata pe DN 1 (E68) Brasov - Sibiu, in judetul Brasov. La aceasta ora, traficul este blocat in zona localitatii Beclean. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov,…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Varfurile, judetul Arad, si a pierdut viata vineri intr un accident de circulatie care a avut loc pe DN 76, in comuna Vata de Jos, dupa ce a patruns pe contrasens si s a lovit frontal de un camion TIR care circula regulamentar dinspre Brad spre Oradea, a informat Inspectoratul…

- Lumea fotbalului a fost lovita de o noua tragedie! Bheka Phakathi, fost international sud-african, a murit in urma cu trei zile, in urma unui accident rutier petrecut in orașul Greytown. Acesta avea 48 de ani.

- Este vorba despre un eveniment rutier despre care pompierii spun: ”In jurul orei 16.30 pompierii giurgiuveni fost solicitati pentru a interveni pe DN5 (zona Alidora) in dreptul localitatii Plopsoru la un accident rutier in care a fost implicat un autovehicul de teren in care se aflau 3 persoane: un…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta pe bulevardul Mamaia, in zona hotelului Millenium. Din primele informatii o persoana a fost ranita. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta intervin in ajutorul victimei. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, pe bulevardul IC Bratianu zona 2 Cocosi. Din primele informatii o persoana a fost ranita. Cadrele medicale de la ambulanta intervin la fata locului. Sursa foto: SAJ Constanta ...