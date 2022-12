Stiri pe aceeasi tema

- Feli Donose a anunțat ca s-a desparțit de Catalin, tatal fetiței sale. Artista și partenerul sau erau intr-o relație de 5 ani, insa lucrurile nu au mai funcționat intre ei și au decis sa puna punct poveștii lor de dragoste. In urma cu doar cateva ore, Feli a postat pe contul sau de Instagram un mesaj…

- Cristina Cioran a primit interdicție din partea fostului partener. Ba mai mult decat atat, interdicția o privește chiar pe fiica lor. La ce i-a pus stop Alex Dobrescu. In cadrul unei intervenții telefonice in emisiunea Star News de la Antena Stars, vedeta a spus și daca mai exista vreo șansa de impacare…

- Cristina Cioran și-a indeplinit visul de adeveni mama, insa relația cu tatal fiicei sale s-a deteriorat in toamna, cand desparțirea a fost inevitabila. Actrița se bucura de libertate, iși crește cu drag fiica, insa este la mana fostului partener de viața cand vine vorba de plecari in strainatate. Relația…

- Giulia Anghelescu și soțul ei traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi sunt casatoriți de 10 ani. Vedeta a dezvaluit pe rețelele de socializare care este secretul relației lor. Artista a postat in mediul online și o fotografie emoționanta cu soțul ei, Vlad Huidu.

- Iasmina Halas a pacalita timp de doi ani de barbatul pentru care a scrificat tot. El ducea o viața dubla și, in plus, are și un copil cu cealalta femeie. Blondina a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, unde a marturisit tot.

- Ieri, 2 noiembrie, s-a zvonit ca vedeta Cristina Cioran și Alex, tatal fiicei sale, s-ar fi desparțit. Pe seara, pentru Antena Stars, Cristina a confirmat ca ea și partenerul nu mai formeaza un cuplu. Cei doi aveau planuri de nunta, chiar pe 20 octombrie Cristina Cioran a fost ceruta in casatorie. „Am…

- Zilele trecute, Paula Chirila a fost surprinsa in timp ce se saruta cu un barbat, dupa ce au ieșit in oraș. Prezentatoarea de la Antena Stars neaga ca ar avea o relație. Dupa divorțul de tatal copilului ei, Paula Chirila s-a mai afișat doar cu un barbat, care era mult mai tanar decat ea. Relația cu…