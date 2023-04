Stiri pe aceeasi tema

- Cosmina Adam este o prezența discreta in lumea mondena, dar astazi, chiar in prima zi de Paște, a ținut sa dea vestea cea mare fanilor. Fosta asistenta TV de la Acces Direct a fost ceruta in casatorie și a facut publice primele imagini.

- Gina Pistol și Smiley nu ezita sa impartașeasca cu fanii momentele speciale din viața lor. Așa s-a intamplat și de aceasta data, cand au postat o imagine emoționanta pe Instagram, in prima zi de Paște.

- In urma cu doar o zi, iubitul lui Dodo, Celestin, s-a afișat alaturi de Naba Salem. Se pare ca au o relație apropiata, iar fanii s-au gandit daca nu cumva cantareața și partenerul sau s-au desparțit. De curand, Doinița Ionița, pe numele sau real, a postat o imagine emoționanta impreuna cu fiul sau și…

- Peste doar cateva zile, Alina Petre și iubitul sau se vor casatori. Vedeta este convinsa ca barbatul cu care este impreuna de doua luni este sufletul sau pereche, așa ca, au decis sa iși uneasca destinele in cea de-a treia zi de Paște.

- Avertisment ANM de ultim moment! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo. Specialiștii au emis o lista cu zonele din țara afectate de precipitații in ziua de Paște. In ce parți ale Romaniei va ploua in noaptea de Inviere.

- Iulia Salagean și-a pus fanii pe jar, dupa ce s-a afișat alaturi de un barbat misterios. Dupa ce a aparut de mai multe ori impreuna cu el, fanii fostei iubite a lui Alex Bodi au fost curioși sa afle cine este el, dupa ce mai mulți au spus ca intre cei doi ar fi iubiți.

- Structura anului școlar pentru sistemul preuniversitar este departe de a deveni fixa. Dupa multe runde de negocieri intre Ministerul Educației și asociațiile de parinți, de elevi sau cele din turism, s-a dat Ordinul de Ministru pentru aprobarea formei ini

- SENTINȚA… Trimiși in judecata inca din 2015, dupa ce au fost acuzați de catre Direcția Naționala Anticorupție de fapte de corupție, polițiștii și oamenii de afaceri din vestitul dosar “Munteanu” și-au aflat pedepsele. Acestea au fost peste așteptari, in condițiile in care tot mai multe voci vorbeau…