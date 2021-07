Stiri pe aceeasi tema

- Alina Petre a obținut ordin de protecție impotriva fostului iubit, dupa ce a povestit la Poliție ca individul ar fi batut-o. Ba mai mult, vedeta de la Antena Stars a susținut ca pe langa violența fizica, acesta ar fi fost agresiv și verbal, iar pe langa injurii ar fi existat și amenințari. Iata ce confesiune…

- Alina Petre a ajuns sa-și dea iubitul tinerel pe mana poliției, dupa ce acesta a batut-o cu salbaticie. Vedeta a povestit tulburatorul incident la Antena Stars și a dezvaluit ca va solicita un ordin de restricție pe numele barbatului.

- Faptul ca starea de sanatate a lui Benone Sinulescu se inrautațise i-a șocat pe fani, insa se pare ca arstistul incepe sa se simta din ce in ce mai bine și da semne de revenire. Fostul lui impresar a oferit informații exclusive pentru Antena Stars, in care a povestit care este, de fapt, starea de sanatate…

- Pe langa vocea de milioane, pe Maria Dragomiroiu a consacrat-o și podoaba capilara, fiind una dintre persoanele cu cel mai lung par de o perioada destul de lunga de timp. Artista a recunoscut ca nu e atat de ușor precum pare sa ai grija de un par atat de lung și a dezvaluit, in exclusivitate la Antena…

- Fostul iubit al Anei Mocanu și-a deschis ușa casei pentru echipa Antena Stars. In timp ce iși prezenta apartamentul de burcal, Rareș a vorbit deschis despre relația cu scantei pe care a avut-o cu fosta asistenta TV, dar a facut și cateva clarificari despre zvonurile ce o privesc pe Denisa Despa.

- Axinte a facut declarații in exclusivitate la Antena Stars despre avere și familie. Celebrul actor și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor emisiunii „Star Matinal” și a povestit cum s-a simțit atunci cand a devenit tata, in urma cu 14 ani. Conform spuselor sale, atat el, cat și soția lui, Carmen,…

- Așteptarea a luat sfarșit. Tristan Tate a oferit primele declarații despre pozele incendiare din intimitate cu Alexandra Stan. Celebrul milionar a recunoscut ca a trait o idila tare frumoasa cu artista, dar mai ales, ca blondina i-a oferit cele mai de vis saptamani din viața sa, dupa care i-a frant…

- Bogdan de la Ploiești a marturisit in direct la Showbiz Report cine este mama gemenilor cu care s-a fotografiat ieri. Artistul a postat o imagine controversata pe rețelele de socializare cu doi baieți, iar descrierea i-a pus pe ganduri pe fanii cantarețului.