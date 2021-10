Alina Paul, CEO DO Security:” Internaționalizarea afacerii- oportunitatea pentru a prospera într-o lume din ce în ce mai competitivă” “Internaționalizarea este o oportunitate pentru companii de a prospera intr-o lume din ce in ce mai competitiva, fapt ce ar putea contribui la susținerea ocuparii forței de munca. Piața europeana integrata care este in plina expansiune, liberalizarea piețelor lumii, evoluția modalitaților de comunicare și informare, evoluția cailor de transport și a tehnologiei sunt unii din factorii care au deschis noi orizonturi și au creat cadrul benefic pentru noi oportunitați de afaceri oriunde in lume. Oportunitatațile create cat și presiunea de a internaționaliza sunt doua fete ale aceleiași monede”, a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

