- Geanina Stana, concurenta care a inlocuit-o pe Anca Surdu la Exatlon in echipa faimoșilor, a anunțat pe Facebook ca s0a desparțit de iubitul ei, insa, cu toate astea, spune ca nu este deloc trista. Geanina Stana (23 de ani) era intr-o relație de doi ani cu un influent om de afaceri din Romania. Nimic…

- Exatlon. Emisiunea care a ținut cu sufletul la gura mii de romani revine in trei variante diferite in Romania. Mai multe televiziuni din țara au cumparat formate asemanatoare cu emisiunea originala.

- Dezvaluiri bomba dupa terminarea celui mai urmarit show sportiv din Romania! Ionuț „Jaguarul” a pierdut marele premiu de la Exatlon, in valoare de 100.000 de euro, in fața lui Vladmir Draghia. „Razboinicul” a plans cand a pierdut și și-a cerut scuze fața de soția sa, Nella, ca nu a putut sa duca visul…

- Catalin Cazacu s-a intors in Romania și a vorbit despre experiența pe care a trait-o la “Exatlon”. Pilotul a precizat ca Vladimir Draghia, marele caștigator, este o persoana dificila, cu care s-a contrazis pe aproape orice subiect. „E o bucurie enorma pentru noi toți ca a caștigat Vladimir Draghia.…

- Vladimir Draghia este un actor care și-a gasit celebritatea dupa ce a participat la mai multe reality-show-uri. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Ultimul dintre ele a fost Exatlon, desfașurat in Republica Dominicana, pe care l-a și caștigat. CANCAN.RO, site-ul…

- Drumul lor s-a incheiat la Exatlon, dar sunt mai fericți ca niciodata. Larisa și Bruce s-au intorsc acasa, dupa ce au fost eliminați din competiție. Cei doi au fost așteptați la aeroport de familiile lor, iar reuniunea a fost una emoționanta de ambele parți. Larisa a fost așteptata de soțul ei, Shady,…

- “Nu este o idila intre mine și Ștefan, este o relație frumoasa bazata pe prietenie și respect. Ne-am sprijinit reciproc, am fost alaturi unul fața de celalalt și la bine, și la greu. Și … am mancat ciocolata impreuna Nu-l plac pe Ștefan ca pe un barbat, nu am o atracție pentru el in “acel”…