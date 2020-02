Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a explicat ca in conformitate cu sondajul efectuat la comanda PNL, liberalii au peste 30% in Capitala și capacitatea de a caștiga 4 primarii de sector.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 8: Cutu Catu Cazino e viata mea! ”Noi am luat…

- Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Capitalei, a declarat, joi, ca su-ar dori ca Vlad Voiculescu sa ocupe postul de viceprimar, potrivit Mediafax.Biroul Politic al PNL Bucuresti a decis, joi seara, sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, a anuntat presedintele…

- Anunțul facut de Ludovic Orban cu privire la susținerea PNL pentru Nicușor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei, a avut efecte și pe partea stanga a eșichierului politic. Un APEL la unitate a fost lansat imediat de președintele de onoare al ADER, Neculai Onțanu, el insuși candidat la Primaria…

- Nicusor Dan a multumit intr-o postare pe Facebook lui Ludovic Orban pentru sustinerea candidaturii sale la Primaria Capitalei din partea PNL. Nicusor Dan afirma ca este un gest de mare responsabilitate politica, in conditiile in care PNL are in interiorul sau persoane foarte competente pentru aceasta…

- Presedintele PNL Ludovic Orban urmeaza sa anunte, joi, sustinerea liberalilor pentru candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, au precizat surse liberale pentru Libertatea. In urma sondajelor interne ale PNL, Nicusor Dan este singurul politician care o poate invinge pe Gabriela Firea, candidatul…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, anunta ca este dispus sa candideze la Primaria Capitalei, insa prima varianta este cea a unei fuziuni cu partidul lui Nicusor Dan, care sa duca la o candidatura a fostului USR-ist din partea PNL. Rares Bogdan a mai dezvaluit vineri seara la Antena 3 ca PNL negociaza…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca nici Vlad Voiculescu și nici Nicușor Dan nu vor avea șanse in batalia pentru Primaria Capitalei, in fața Gabrielei Firea. Turcescu arata ca singurul candidat cu șanse reale ar fi Ludovic Orban.Citește și: Lia Olguța Vasilescu citeaza din Basescu:…

- Eugen Tomac a anunțat ca PMP va avea propriul candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei. El susține ca partidul are cel puțin trei candidați mai buni decât cei anunțați de USR și PLUS, în timp ce liberalii nu și-au anunțat poziția, deși au obținut cel mai mare numar de voturi la ultimul…