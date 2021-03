Alina Mungiu-Pippidi, despre contextul politic actual din România: 'Eu cred că Florin Cîțu are intenția să fie un premier reformator, dar...' Politologul Alina Mungiu-Pippidi a facut, duminica seara, la ”Dosar de politician”, o analiza a situației politice din Romania, referindu-se, mai ales, la prestația de pana acum a guvernului de coaliție. Pippidi spune ca are incredere in intenția premierului Florin Cițu de a fi un prim-ministru reformator, dar spune ca primele masuri luate au fost unele populiste. ”Eu cred ca Florin Cițu a avut intenția, și probabil ca o are inca, sa fie un premier reformator, dar dupa cum era de așteptat, in condițiile in care vii la guvernare pe aceasta coaliție, o coaliție care nu are o majoritate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

