Alina Mungiu-Pippidi: „Ciucă va dispărea din peisaj” Alina Mungiu-Pippidi a vorbit despre șansele ca premierul Nicolae Ciuca, președintele PNL, sa mai fie candidatul partidului la alegerile prezidențiale. In opinia sa, acuzația privind plagiatul in teza de doctorat e o chestiune stinsa acum, caci nicio instituție a statului nu face investigații. Potrivit sursei, problematic, insa, e cum a fost ”aranjat” acest dosar in justiție, așa incat acuzația sa nu mai poata fi verificata de CNATDCU, singura instituție abilitata sa verifice tezele de doctorat. Politologul mai crede ca Ciuca „va disparea din peisaj” cum a aparut și a amintit de dificultatea cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Victoria va fi iluminat in culorile drapelului ucrainean marti, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul marcarii Zilei Drapelului de Stat al Ucrainei, si miercuri, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul Zilei Independentei Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul de la Bucuresti…

- Declarațiile hazardante și fara logica din ultima vreme privind razboiul din Ucraina ale ministrului Apararii Naționale, Vasile Dincu, au iritat pe cațiva lideri PSD, dar și pe unii parteneri strategici ai Romaniei. In ultima vreme, Vasile Dincu a cam intrat intr-un con de umbra și este evitat de majoritatea…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat sambata ca, din discutiile avute cu factorii responsabili, este nevoie de „mai multa comunicare si prezentare” privind cariera de rezervist voluntar in Armata Romaniei pentru a creste numarul celor care doresc sa aplice in vederea obtinerii acestui statut. „Din…

- Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a criticat, in timpul discursului pe care l-a avut in Romania, „amestecarea” raselor europene și non europene. Declarațiile lui au starnit imediat indignarea partidelor de opoziție și a politicienilor din Europa. Ei bine, premierul Nicolae Ciuca a avut astazi,…

- Nicolae Ciuca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre rezultatele evaluarii ministrilor si despre decizia de a nu face remanieri in acest moment, potrivit unor surse guvernamentale. Premierul le-a transmis membrilor Cabinetului sau ca nu vor mai putea sa vina pe ultima suta de metri cu indeplinirea…

- ”In momentul in care am luat aceasta decizie, ea a fost discutata in coalitie si a fost agreata de toti membrii coalitiei. De asemenea, a fost discutata si solutia, tinand cont ca trebuie sa fim cat se poate de realisti si sa vedem care este suma de bani pe care o avem in bugetul statului”, a spus premierul. …