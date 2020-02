Alina Mungiu Pippidi: băieţii cu ochi albaştri, instalaţi la ordin, cuceresc clasa politică Liberalii nu au avut nevoie decat de trei luni ca sa ne arate care esența gandirii lor, este de parere politologul Alina Mungiu Pippidi. 1. Vechea clasa politica se inlocuiește, nu ca in anii nouazeci, cu frumoșii tineri ridicați din organizația de studenți, ci cu titrați ai statului paralel, instalați prin ordin de sus in jos fara alegeri (de exemplu la municipiul București). A doua rezerva de cadre ramin traseiștii de la Pro-Romania, ALDE, cine s-a mai gasi, pana și figuri de la M10 care au schimbat trei partide intr-un an ajunsesera in guvernul Orban. In mod ciudat, liberalii cu ochi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

