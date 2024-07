Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu , alintat si Petrov, si-a dat iar cu parerea la Digi 24. Basescu a afirmat, in legatura cu alegerile prezidentiale, ca in afara de Marcel Ciolacu “care are un mastodont in spate” nu vede un alt candidat care poate intra in turul doi. Elena Lasconi este candidatul lui preferat despre care…

- Mai mult, liderul PSD spune ca Mircea Geoana trebuie sa demisioneze de la NATO pentru a intra in cursa pentru palatul Cotroceni. „Am un gust amar sa il aud pe Geoana vorbind in stilul asta apocaliptic despre Romania, incadrandu-se in șirul de virgine politice care brusc și-au dat seama ca au ieșit…

- Nicolae Ciuca, presedintele PNL, a declarat duminica, 2 iunie, referindu-se la faptul ca Mircea Geoana este favorit pentru funcția de presedinte in toate sondajele de pana acum, ca nu toti cei care au fost clasati primii in sondaje au si castigat acest scrutin, transmite Agerpres.„Este foarte bine,…

- Alegeri 2024: Mircea Geoana ar caștiga in fața lui Ciolacu, Ciuca sau Simion Aproape un sfert dintre alegatori ar opta pentru Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18.2% pentru Marcel Ciolacu (PSD), 13.5% pentru George Simion (AUR), 12.5% pentru Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5%…

- ”In perioada ianuarie – martie 2024, datoria externa totala a crescut cu 7,643 miliarde euro, pana la 177,726 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 129,063 miliarde euro la 31 martie 2024 (72,6% din totalul datoriei externe), in crestere cu 6% fata de 31 decembrie 2023;…

- "Eu cred ca ceea ce am castigat in 2020 putem castiga si in 2024 si atunci putem spune ca avem un rezultat bun. Judetul Mures este important, municipiul Targu Mures este important, este important si Reghin, este importanta si fiecare comuna unde noi avem posibilitatea de a da primarul. Si eu cred ca,…

- Premierul l-a atacat verbal pe Mircea Geoana. Marcel Ciolacu l-a facut ipocrit pe secretarul general adjunct al NATO . Ciolacu a fost intrebat, la Prima Tv, daca se asteapta sa candideze la presedintie Mircea Geoana. „Sunt ferm convins ca va candida domnul Geoana. Ce nu suport, nu suport ipocrizia si…