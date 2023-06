Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 16:30, producerea unui accident pe DN1C, intre Livada și Baița. Din primele informații, in accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. La fața locului s-au deplasat o ambulanța, un echipaj SMURD, pompierii din cadrul Inspectoratului…

- Echipa de volei a Liceului Teoretic ”Alexandru Papiu Ilarian” Dej a devenit campioana naționala in cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSS) – Volei masculin liceu. Faza finala a ONSS s-a desfașurat in perioada 26-28 mai, la București. Echipa Liceului Teoretic ”Alexandru Papiu Ilarian” Dej,…

- The next Council meeting of Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) Party, of which the Save Romania Union (USR) is a member, will be held in Bucharest in October 2023, announces Save Romania Union Chairman Catalin Drula."We will prepare in autumn, in Bucharest, the electoral year 2024,…

- Situația caraghioasa in care vaca a fost filmata pe bancheta din spate a unei mașini a fost surprinsa pe o strada din Dej, județul Cluj.Uluiți de situație, ceilalți participanți la trafic au filmat și fotografiat „pasagerul”, iar mai apoi le-au distribuit pe internet..In mediul online, imaginile cu…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat ca nu se va uita la meciul de duminica seara, dintre Farul si FCSB, partida in care se poate decide soarta titlului. CITESTE SI Bernadette Szocs si Elizabeta Samara au debutat cu victorii la Mondialele de tenis de masa din Africa de Sud 23:03…

- Misiune speciala, marți, pentru pompierii din Dej, județul Cluj. Aceștia au fost chemați sa salveze o pisica ramasa captiva in peretele unei case. Apelul la 112 a fost dat de proprietarul locuinței, care a auzit mieunatul disperat al felinei. Ca sa elibereze pisica din zid, pompierii au taiat peretele…

- Ieri, 13 aprilie, un barbat de 48 de ani, din județul Cluj, a fost reținut pentru 24 de ore de catre polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej – Biroul Rutier, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, conducerea unui…

- Alexandru Petria este un franctiror solitar al presei romanești de dupa 1990. Un cavaler fara pata și prihana, ce pune adevarul mai presus de orice. Un ziarist situat la polul opus al presei vandute de azi, dotata cu vocația slugarniciei. Publicist de talent, de mare probitate etica, Alexandru Petria…