- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, implineste luni, 24 mai, varsta de 49 de ani. Surprinzator, printre primele persoane publice care au felicitat-o pe Maia Sandu a fost ex-presedintele Igor Dodon.

- Se iubesc de mama focului și nu ezita sa arate asta tuturor. Cum ii alinta Alina Marymar pe Tzanca Uraganu? Pana și Lambada și Madalina Miu ar fi invidioase. Manelistul și focoasa bruneta traiesc o frumoasa poveste de iubire, iar asta se poate observa din postarile pe care cei doi le tot fac in ultima…

- Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Tzanca Uraganu s-a afișat in brațele Alinei Marymar. Cum a reacționat Lambada, dupa ce manelistul s-ar fi logodit cu focoasa bruneta? Fosta soție a artistului arunca bomba și susține ca, indiferent ce s-ar intampla și cu oricine ar fi, Tzanca tot acasa…

- Tzanca Uraganu a alergat dupa doi iepuri și a ramas cu al treilea. Cine este Alina Marymar, noua iubita a celebrului manelist? Tanara este make-up artist și deținatoarea unor forme demențiale. Dupa ce a fost prins in disputa dintre cele doua femei din viața sa, Lambada și Madalina Miu, Tzanca a decis…

- Ce se știe despre Met Gala 2021 Met Gala revine in 2021 dupa un an de pauza. Conform presei internaționale, evenimentul va avea loc in luna septembrie. Nu in prima zi de luni din mai, așa cum se intampla de obicei. Tema Met Gala 2021 este „In America: A Lexicon of Fashion”. Surprinzator este și faptul…

- Dupa multa vreme in care a fost considerat un rebel, Dani Oțil se așeaza la casa lui. Astazi, alaturi de logodnica sa, Gabriela Prisacariu, dani facea anunțul zilei in showbiz-ul romanesc. In curand cei doi vor deveni parinți. Deja felicitarile curg pe contul sau de Instagram, din partea fanilor, dar…

- Gina Pistol a devenit mama pe 9 martie. Vedeta a adus pe lume o fetița, careia i-a pus numele Josephine Ana. Prezentatoare de televiziune este copleșita, fiind și primul ei copil. Iubita lui Smiley a nascut prin cezariana și a declarat ca s-a recuperat destul de ușor, primele doua zile... The post Ce…