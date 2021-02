Alina Laufer, primele declarații după internarea de urgență în spital In doar doua luni, Alina și Ilan Laufer vor deveni parinți de gemeni. Alina mai are o fiica, Karina, in varsta de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge. Recent, insa, din cauza unor complicații, Alina a fost internata de urgența in spital. Alina Laufer, primele declarații dupa internarea de urgența in spital „Mi s-au rupt membranele, s-au fisurat. Am sunat doctorul, i-am explicat ce s-a intamplat, mi-a zis sa stau in pat, dar avand in vedere ca peste weekend nu m-am simțit senzațional, luni dimineața Ilan a sunat la spital și am venit aici, la Giulești. Eu credeam ca ma lasa sa plec acasa,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

