Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca la PNL au ajuns informații conform carora cei de la PSD nu-i vor lasa pe Teodor Meleșcanu, președintele Senatului și Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, sa intre in sala pentru a nu ajuta la cvorum. Astfel, ședința va fi condusa de…

- Guvern Viorica Dancila se reunește luni cu doar cateva ore inainte de votul de investitura pentru noul Guvernul Ludovic Orban. Ședința este anunțata pentru luni, la ora 11,00, iar votul de investitura este programat sa aiba loc in Parlament la ora 14,00. La ședința, care ar putea fi ultima pentru Guvernul…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, se va prezenta luni, 4 noiembrie, in plenul reunit al Parlamentului, pentru a obține votul de investitura pentru noul Guvern format. Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis, luni, ca audierea miniștrilor propuși sa faca parte din…

- Un atac extrem de dur la adresa lui Teodor Meleșcanu vine din partea unui lider al ALDE. Este vorba despre președintele de Dambovița, Ionel Petre, care, intr-un mesaj pe facebook, a spus despre Teodor Meleșcanu ca este „o fantoma tradatoare, care bantuie pe holurile Parlamentului in cautarea busolei…

- Fostul ministru de externe, Teodor Meleșcanu, a fost ales, marți, președinte al Senatului, in locul colegului sau de partid, Calin Popescu Tarcieanu, care a demisionat din aceasta funcție. Propus și susținut de PSD, Teodor Meleșcanu a fost ales cu 73 de voturi, in detrimentul senatoarei Alina Gorghiu,…

- Kelemen Hunor a declarat, miercuri, ca UDMR ar susține candidatura liberalului Alinei Gorghiu pentru șefia Senatului, daca aceasta va exista. Totodata, Kelemen Hunor a afirmat ca maghiarii resping numirea lui Teodor Meleșcanu la conducerea forului superior al Parlamentului, scrie pesurse.ro „Am discutat…

- Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu, a explicat ca ar exista o soluție de compromis, daca și cei din ALDE vor fi de acord. Meleșcanu le cere sprijinul pentru a deveni președinte al Senatului, demisioneaza din grupul ALDE, dar ramane senator afiliat grupului. Astfel, ALDE va continua sa aiba grup parlamentar…

- Teodor Meleșcanu nu are parte de susținere din partea propriului partid pentru șefia Senatului. ALDE va intra in cursa cu un alt candidat. Este vorba de Ion Popa. Decizia s-a luat dupa discuții și ședințe prelungite in interiorul partidului condus de Calin Popescu Tariceanu. In cadrul Biroului Politic…