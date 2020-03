Stiri pe aceeasi tema

- Joi, la ora 12, Parlamentul Romaniei s-a intrunit intr-o ședința istorica. Deputații voteaza decretul starii de urgența in condiții speciale, printr-o videoconferința online. Totul se intampla in contextul in care criza de coronavirus interzice adunarile mai mari de 50 de persoane.

- PNL sustine decretul privind instituirea starii de urgenta, a declarat, joi, in sedinta Parlamentului, liderul deputatilor liberali, Florin Roman, adaugand ca este timpul solidaritatii, nu al disputelor politice."PNL sustine decretul in forma presedintelui. Observatiile si propunerile sa fie…

- Ziarul Unirea Astazi va avea loc prima ședința online a Parlamentului din istoria Romaniei. Se va vota starea de urgența decretata luni Astazi va avea loc prima ședința online a Parlamentului din istoria Romaniei. Se va vota starea de urgența decretata luni La inceputul acestei saptamani, in data de…

- Pentru prima data Parlamentul va avea, in aceasta saptamana, un vot online, impus de situatia generata de epidemia de coronavirus. Miercuri, la ora 16,00, va avea loc prima sedinta de simulare a votului online."Maine scriem istorie la Parlament. Vom avea prima sedinta de simulare a votului online. De…

- Decretul presedintelui Klaus Iohannis privind starea de urgenta intra marti in discutia comisiilor parlamentare de specialitate. Potrivit programului afisat pe site-ul Camerei Deputatilor, marti sunt prevazute sedinte comune – online ale comisiilor permanente de specialitate ale Camerei Deputatilor…

- PSD susține adoptarea rapida in Parlament a modificarilor legislative transmise de șeful Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, Raed Arafat. Propunerile au fost transmise Parlamentului in urma apelului facut de PSD care și-a afirmat…

- Mesaj fulger. Social-democrații solicita ca Parlamentul sa adopte in regim de urgența modificarile legislative trimise de șeful Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, Raed Arafat, in contextul epidemiei de coronavirus.Propunerile…

- Premierul Ion Chicu sustine ca Parlamentul este cel care trebuie sa decida daca moratoriul in privinta Programului Cetateniei prin Investitii, care expira saptamana curenta, va fi sau nu prelungit. Seful Executivului mai afirma ca, in cazul anularii legii, potentialele despagubiri, care ar trebui achitate…