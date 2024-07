Stiri pe aceeasi tema

- 40 de pompieri romani cu opt mijloace tehnice sprijina lupta impotriva incendiilor de padure in Perpignan, sudul Franței, informeaza printr-un comunicat Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Ministerului Afacerilor Interne, in colaborare cu Directia Generala Protectie Civila Europeana si Operatiuni…

- Claudia Sava, o profesoara cu o experiența de 33 de ani in predarea Limbii și literaturii romane la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași, evidențiaza importanța gestionarii adecvate a pregatirii inainte de examenele naționale. Ea subliniaza ca examenele constau in doua componente esențiale: cea…

- Alina Gorghiu a gazduit astazi, in cadrul Ministerului Justiției, ceremonia de depunerea a juramantului celor 43 de notari publici care au promovat examenul de definitivat. Ce mesaj le-a transmis noilor angajați și cum a evidențiat importanța acestora in viața cetațenilor. Alina Gorghiu, la juramantul…

- Vești bune pentru unii romani. In cazul lor, se reduce varsta de pensionare, daca au lucrat intr-un anumit domeniu, dar beneficiaza și de un punctaj de pensie majorat cu 50%. Cand se vor putea retrage din activitate și ce condiții trebuie sa indeplineasca. Varsta de pensionare scade pentru romani Inalta…

- Speranțele de a gasi in viața cei trei tineri de origine romana, luați de apele raului Natisone care a ieșit din matca, sunt din ce in ce mai reduse, conform informațiilor oferite de presa italiana. Dupa aproape 40 de ore de la dispariția lor, echipajele de salvare continua sa lucreze fara incetare,…

- Guvernul va adopta in ședința de joi un proiect de Hotarare privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, instituție condusa de Alina Gorghiu. Principalele modificari stipulate in proiectul de Hotarare sunt urmatoarele: – preluarea, intr-o forma actualizata si imbunatatita, a dispozitiilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a adresat, astazi, cu prilejul Zilei Mondiale a Libertatii Presei, un mesaj jurnaliștilor. El considera ca activitatea de jurnalist, cu toate valentele sale, are in sine si un rol de formator al societatii. „Ziua Mondiala a Libertatii Presei, pe care o marcam in a treia zi din…

- Marian Cristian Minae, unul dintre inculpații in cazul unei crime din Sibiu, a fost prins și adus inapoi in țara astazi. Barbatul a fost localizat in Irlanda, iar predarea sa a fost posibila intr-un termen foarte scurt datorita colaborarii eficiente intre autoritațile romane și cele irlandeze, conform…