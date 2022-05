Stiri pe aceeasi tema

Balazs Attila este noul președinte executiv al UDMR, au decis vineri liderii Uniunii: „Și-a petrecut o mare parte din cariera profesionala in slujba UDMR, nu a existat nicio campanie electorala la care sa nu fi participat".

Președintele Senatului, Florin Cițu, a efectuat miercuri o vizita in Ucraina, printre localitațile vizitate fiind și orașul Irpin, localitate din regiunea Kievului.

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marți la Antena 3 ca fostu lider PNL Florin Cițu „nu scotea o vorba" in ședințele de coaliție dar facea declarații in fața presei.

Un adolescent in varsta de 16 ani din Bucuresti a fost retinut de catre anchetatorii din Arges, sub acuzatia de tentativa de omor, fiind suspectat ca l-a injunghiat pe un adolescent de 17 ani, in timpul unui conflict in Pitesti, conform news.ro.

Vladimir Putin a amenințat in 2014 ca ar putea avea trupe rusești in șase capitale in doar doua zile.

Curtea Constitutionala din Peru a dispus joi eliberarea fostului presedinte Alberto Fujimori, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru incalcari grave ale drepturilor omului, a declarat o sursa judiciara, relateaza AFP.

Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter s-a produs luni dimineața in zona seismica Fagaraș - Campulung, județul Argeș.

Instanța suprema a reluat, joi, dezbaterile in mega-dosarul de corupție in care fostul ministru Elena Udrea și fiica fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, Ioana, au fost condamnate la pedepse cu executare privind modul in care au participat la finanțarea campaniei prezidențiale din 2009.