- Senatorul liberal Alina Gorghiu i-a cerut, marți, liderului PSD Marcel Ciolacu, ”sa traga o liniuța peste numele domnului Teodorovici”. ”Sunteți mândru de cât de grobian este Orlando Teodorovici?”, scrie Gorghiu pe Facebook, dând câteva exemple de comportament…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a declarat luni, in plenul Senatului, ca motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Finantelor este generata de "frustrarea pierderii guvernarii si de pierderea alegerilor prezidentiale cu cel mai slab scor" din istoria social-democratilor, potrivit Agerpres."Ministrul…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, susține ca va fi un spectacol ”jenant” al PSD in plenul Senatului, pentru ca se discuta moțiunea simpla impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu.Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca din Romania. Fondatorul SMURD: Pentru ce am facut in țara asta, daca…

- "Era clar ca vom intra intr-o perioada de restructurare a partidului. PSD a depus o moțiune simpla impotriva ministrului Finanțelor, domnului Cițu. Nu excludem depunerea unei moțiuni de cenzura pana la finele anului, dar nu aceasta este prioritatea PSD pentru acest moment. Timpul este scurt pentru…

- Senatorul social-democrat Eugen Teodorovici, fost ministru al Finantelor, a declarat ca nu stie ce asteapta guvernarea PNL cu bugetul pentru anul viitor, in conditiile in care a avut la dispozitie, de la Executivul Dancila, un proiect privind bugetul, anunța AGERPRES.Citește și: Codul Penal…

- Senatorul social-democrat Eugen Teodorovici a anuntat, luni, in plen, depunerea motiunii simple intitulate „Guvernarea PNL, numele tau este austeritate”, acțiunea care il vizeaza pe ministrul Finanțelor, Florin Cițu. In acest context, senatorul PNL Alina Gorghiu propune un pariu pe Facebook, ea susținand…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a avut o reacție dura dupa dezbaterea organizata de Vioarica Dancila. El l-a criticat pe Sebastian Lazaroiu (fost consilier al lui Traian Basescu), care a spus ca Dancila avea prompter la conferința cu jurnaliștii.Citește și: Alina Gorghiu, detalii din culise…

- Senatorul PNL de Timis, Alina Gorghiu, a lansat, vineri, un apel la parlamentarii care au semnat motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Dancila "sa nu cedeze presiunilor si promisiunilor PSD", specifice unui guvern care "isi traieste ultimele zile". "Fac apel la toti colegii mei parlamentari…