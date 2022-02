Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din New York a decis, joi, ca Donald Trump si doi dintre copiii sai, Donald Trump Jr. si Ivanka, trebuie sa depuna marturie in cadrul anchetei civile privind practicile fiscale ale grupului sau condusa de procurorul statului New York, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Alina Gorghiu, vicepresedinta Senatului, a declarat, luni, ca infiintarea comisiei de ancheta pentru investigarea cazurilor de abuzuri din centrele de plasament a fost amanata in Biroul Permanent la solicitarea PSD. Liberala a precizat sa spera sa existe un consens pentru infiintarea comisiei pana saptamana…

- Comisia juridica numiri și imunitați a finalizat examinarea celor 9 cereri depuse la Parlament de Procurorul General interimar Dumitru Robu, cu privire la incuviințarea ridicarii imunitații parlamentare deputatului Ilan Șor și a aprobat rapoartele pe toate cererile. Astfel, Parlamentul urmeaza sa se…

- Presedintele USR Dacian Ciolos sustine, intr-o postare pe Facebook, ca semnalul dat prin aceasta numire este unul de intoarcere intr-o zona cenusie a justitiei, impotriva recomandarilor UE, informeaza News.ro.Dacian Ciolos le-a cerut presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, Marcel Ciolacu si…

- UPDATE 13.00: Guvernul a primit 318 voturi „pentru” și 126 „impotriva”.„Mulțumesc tuturor celor care ne-au acordat votul de incredere, dar și celor care nu ni l-au acordat. Am ințeles ca mi-am asumat o raspundere foarte mare. Am ințeles și recomandarile din opoziție. Vom face tot ceea ce este posibil…