Alina Gorghiu s-a separat de Lucian Isar Mariajul unuia dintre cele mai influente cupluri in acest moment din politica romaneasca pare ca a intrat in impas. Cuplul Alina Gorghiu-Lucian Isar este poate cel mai influent in acest moment in politica romaneasca ca urmare a faptului ca ambii sunt foarte apropiați de premierul Florin Cițu. De fapt, Lucian Isar este cel mai bun prieten al premierului, fapt pentru care este și consilierul sau onorific de la Palatul Victoria. Potrivit informațiilor noastre, de cateva saptamani, senatoarea PNL Alina Gorghiu s-a separat, la notar, de Lucian Isar, dar inca nu se știu motivele desparțirii. Trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind compensarea facturilor pentru consumatorii vulnerabili de energie ar putea fi aplicata de la 1 ianuarie anul viitor, daca proiectul va fi urgentat in Parlament, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan. „I-am scris astazi (miercuri – n.r.) presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Consumatorii vulnerabili vor primi inca din aceasta toamna sprijin pentru plata facturilor la energie si gaze, daca legea care permite acordarea acestor ajutoare va fi aprobata in Parlament in septembrie, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a participat la o intalnire, la Palatul Victoria,…

- In prezent, in Afganistan se mai afla 35 de cetațeni romani, spune premierul Florin Cițu. „Pe 13 august MAE a ridicat nivelul de alerta la maxim, in acest moment mai sunt 35 de cetațeni romani in acea zona și i-am propus domnului președinte sa trimite un avion sa ii aducem acasa. Avem doua variante,…

- Social – democrații ii cer premierului Florin Citu sa-si delege atributiile de premier, conform legislatiei in vigoare, in perioada campaniei electorale din partid ramasa pana la Congresul PNL din 25 septembrie. „Delegarea atributiilor de premier catre un alt membru al guvernului, de regula catre un…

- Un chestor de poliție detașat la Palatul Victoria apropiat de fostul premier Viorica Dancila se agita de ceva sa ajunga șef la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor. Chestorul de poliție Rinu Lunescu este singurul ofițer detașat pe vremea Vioricai Dancila de la Ministerul Afacerilor…

- Guvernul a aprobat ca domeniul HoReCa sa fie scutit de plata impozitului specific pana la 25 decembrie, a anuntat premierul Florin Citu. „Astazi am adoptat un nou text intr-o ordonanta a finantelor care nu era pe ordinea de zi. Acest text nu era pe ordinea de zi, dar am eliminat sau scutim de plata…

- Guvernul a stabilit majorarea alocatiei de stat pentru copii incepand din anul 2022 si indexarea cu rata medie a inflatiei incepand din anul 2023, a anuntat premierul Florin Citu. „Guvernul a stabilit majorarea alocatiei de stat pentru copii incepand din anul 2022 si indexarea cu rata medie a inflatiei…

- La inceputul acestei saptamani, premierul Florin Cițu a facut o numire surprinzatoare in echipa sa de la Palatul Victoria prin care demonstreaza ca iși pregatește serios terenul pentru obținerea voturilor la Congresul PNL din toamna. Prin decizia nr. 343 din 31 mai 2021, premierul Florin Cițu l-a numit…