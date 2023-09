Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei a aratat intr-o conferinta de presa la Parlament ca ”problema drogurilor este una complexa si nici solutia nu este una facila ci tot una complexa”. ”Partea buna este ca societatea romaneasca vorbeste despre o problema majora. Pana acum am fost usor surprinsa ca ne e frica sa discutam…

- Ministrul Justitiei a aratat intr-o conferinta de presa la Parlament ca ”problema drogurilor este una complexa si nici solutia nu este una facila ci tot una complexa”. ”Partea buna este ca societatea romaneasca vorbeste despre o problema majora. Pana acum am fost usor surprinsa ca ne e frica sa discutam…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca va avea o discutie marti cu sefii din Justitie, pe tema legii pensiilor speciale. ”Suntem in ultima etapa si amendamentele care vor fi agreate sper cu Comisia vor urma calea Parlamentului”, a spus Gorghiu, potrivit News.ro. Ministrul a precizat ca va…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, sambata, ca nu se pune problema de musamalizare a situatiei in cazul accidentului din 2 Mai, in care doi tineri au fost ucisi, dupa ce au fost loviti cu masina de un sofer drogat. „Cei care s-au facut vinovati in aplicarea legii vor plati cu siguranta”,…

- Ministrul Justiției a vorbit joi seara, la Tema Zilei, despre cum ar trebui abordata problema drogurilor, dupa tragedia de la 2 Mai: "Va trebui sa discutam cu tinerii, sa punem la masa specialiști, sa-i aducem pe cei de la DIICOT, de la Agenția Naționala Antidrog,

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat miercuri, despre protestele magistratilor pe tema adoptarii legii pensiilor speciale, ca vor merge mai departe cu reforma si ca saptamana viitoare va fi o saptamana de foc in Parlament, iar Camera Deputatilor va vota aceasta lege