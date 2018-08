Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea PSD privind constituirea unei comisii parlamentare de ancheta in cazul evenimentelor de la protestul din 10 august reprezinta de fapt un truc pentru a nu se face audierea ministrului de Interne la...

- Propunerea PSD privind constituirea unei comisii parlamentare de ancheta in cazul evenimentelor de la protestul din 10 august reprezinta de fapt un truc pentru a nu se face audierea ministrului de Interne la Parlament, a declarat, luni, senatoarea PNL Alina Gorghiu, scrie Agerpres. "Intr-un…

