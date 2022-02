Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sanatații privind regulile aplicate in școli in perioada pandemiei a fost modificat pentru a fi adaptat la noile condiții. Astfel, de marți, 1 februarie 2022, perioada de carantina este redusa și pentru elevi la 5 zile, fie ca sunt vaccinați sau nu. Potrivit…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni, luni, pentru a discuta despre testul balistic facut de Coreea de Nord in aceasta saptamana. Capitala Phenian a declarat ca este vorba despre un test de arma hipersonica. Reuniunea a fost convocata de SUA, Franta si Marea Britanie, membri permanenti ai Consiliului…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a anuntat, marti, ca PNL, PSD si UDMR au depus o solicitare de revocare din functie a presedintelui Senatului, Anca Dragu. In locul sau ar urma sa fie instalat Florin Cițu. Alina Gorghiu a declarat, la Senat, ca solicitarea de revocare se va supune votului secret, cu cartele,…

- Liderii PNL, PSD și UDMR se intalnesc, joi, pentru o noua runda de negocieri, dupa ce, prin votul dat in Biroul Executiv (BEx), Nicolae Ciuca a fost desemnat de liberali nu doar propunerea de premier, ci și șef al echipei de negociere pentru formarea noului guvern. Tot Nicolae Ciuca va conduce și delegația…

- Utilizatorii gigantei platforme de social-media, Instagram, ar putea sa treaca printr-un proces de confirmare a identitații pentru a-și putea accesa propriile conturi de membru. Verificarea se va face printr-un selfie video. Masura ar putea ajuta la identificarea și eliminarea hackerilor și a celor…

- Președintele Klaus Iohannis a dat, miercuri, un mesaj cu direcțiile pe care ar trebui sa le urmeze viitorul Guvern, mesaj transmis in cadrul evenimentului „Topul Național al Firmelor 2021 – Economia merge inainte”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei. Președintele a susținut, in mesajul…

- Patru persoane au murit și peste 500 au fost ințepate, in sudul Egiptului, regiune afectata in ultimele zile de ploi abundente, fara precedent in ultimii 11 ani, si care au determinat o ivazie de scorpioni. „Sunt 11 ani de cand am inregistrat o asemenea cantitate de ploaie si acest lucru se datoreaza…

- Cunoscuta vedeta Oana Zavoranu va fi noul director de Comunicare al Primariei Sectorului 5. Anunțul a fost facut chiar de Oana Zavoranu. Vedeta a și postat pe conturile de Facebook și Instagram fotografii alaturi de primarul Cristian Popescu Piedone insoțite de mesajul: “In vizita la viitorul meu ȘEF.”…