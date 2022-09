Alina Gorghiu, președinte interimar al Senatului: Reducerea risipei generează facturi mai mici Mesajul președintei interimare a Senatului, Alina Gorghiu, cu privire la eficiența energetica: „Senatul iși desfașoara activitatea in a doua cea mai mare cladire administrativa din lume, deci avem mult spațiu de incalzit, multe ferestre, multe terase, multe candelabre, multe echipamente. Trebuie sa luam masuri pentru a eficientiza consumul energetic peste tot. REDUCEREA RISIPEI GENEREAZA FACTURI MAI MICI. Este o perioada in care trebuie sa fim atenți cu banii. Senatul nu face altceva decat ar face orice om chibzuit care dorește sa reduca facturile. Este important ca inainte de a le recomanda oamenilor… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

