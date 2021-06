Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PNL se reuneste, duminica, pentru a aproba calendarul alegerilor interne si detaliile pentru Congres. Propunerea Biroului Executiv este ca alegerile in filiale sa inceapa la 1 iunie, iar Congresul sa aiba loc in 25 septembrie, cu prezenta fizica a 5.000 de delegati. Cel mai…

- Ludovic Orban i-a lansat premierului invitația de a face parte din echipa lui de conducere, amintindu-i ca este cel care l-a lansat pe scena mare a politicii. Intrebat daca l-ar vrea drept contracandidat, Orban a spus ca ar fi suficiente motive sa-l aiba partener. „Nu pot sa decid eu in locul lui Florin…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu catalogheaza insulta pe care i-a adus-o joi premierul Florin Cițu ca fiind parte din campania interna pentru Congresul PNL. „Despre declarațiile politice ale unor candidați la congresele interne din toamna, ii las pe ei sa-și desfașoare campania pe treptele guvernului...”,…

- E fierbere mare la PNL inaintea congresului din acest an! In interiorul partidului se formeaza deja doua tabere, una care il susține pe Ludovic Orban, iar alta care vrea o conducere noua (mai multe aici). Senatoarea PNL, Alina Gorghiu, are cuvinte de lauda la adresa lui Florin Cițu, despre…

- Actorul Mugur Mihaescu face un apel catre romanii care prefera sa stea in case, in loc sa iasa in strada, din cauza situației in care au ajuns din cauza pandemiei de Covid-19 și a masurilor luate de Guvern. Nicușor Dan s-a TOPIT! CTP nu l-a mai vazut de mult “Eu ma descurc, pot sa ma angajez la…

- Gabriela Firea, senator PSD, i-a acuzat, astazi, intr-o postare pe Facebook, pe Ludovic Orban si Florin Citu de faptul ca "sunt rupti de realitate si urmaresc doar scopuri personale si politice".

- Biroul Politic Județean al filialei PNL Caraș-Severin a adoptat astazi decizia de susținere la urmatorul Congres a candidaturii președintelui PNL, Ludovic Orban, pentru un nou mandat in aceasta funcție. Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea, propune concedierea a 300.000 de bugetari…

- Corpul de Control al premierului Florin Cițu desfașoara o verificare la Institutul Național de Sanatate Publica referitoare la siguranța sistemelor informatice gestionate la nivelul instituției. Jurnalistul Radu Tudor anticipeaza consecinte penale dupa acest control. De altfel, potrivit unor surse,…