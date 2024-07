Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a tinut sa precizeze pe retelele sociale ca "Guvernul a adoptat astazi proiectul Ministerului Justiției, prin care este reglementata o noua infracțiune de corupție:...

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat ca astazi Curtea de Justitie a Uniunii Europene are termen in procedura intrebarilor preliminare cu care a fost sesizata de catre instanta din Romania in cazul printului Paul.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis miercuri, 12 iunie, dupa convorbirea cu prim-ministrul Viktor Orban, ca Budapesta nu va lua parte la viitoarele demersuri ale Alianței Nord-Atlantice pentru consolidarea asistenței oferite Kievului.

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, alaturi de președintele PNL, Nicolae Ionel Ciuca, și de colegul sau, Andronache Gabriel, a semnat un nou proiect de lege menit sa descurajeze faptele de agresiune impotriva copiilor și sa asigure un mediu sigur și liniștit pentru aceștia. Prin aceasta inițiativa legislativa,…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a vorbit, la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24 despre traficul de droguri de mare risc in Romania și a recunoscut ca fenomenul drogurilor nu a fost tratat de statul roman „foarte pragmatic”. Aceasta a mai admis și faptul ca varsta consumatorilor scade…

- Ungaria nu va participa la planurile NATO de sporire a rolului Aliantei in coordonarea ajutorului militar pentru Ucraina si in instruirea soldatilor ucraineni, si nici la pachetul de ajutor pentru Ucraina in valoare de 100 de miliarde de euro propus de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca se va opune unor masuri precum cele prevazute in proiectul de lege care dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu, in limita a trei grame.„Cel mai consumat drog din Romania de tineri este canabisul.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, joi, in urma unei intalniri avute cu omologul sau din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, ca partea romana va furniza tarii vecine experti pentru aderarea la Uniunea Europeana.