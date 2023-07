Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu, aleasa senator in Timiș, acum presedinte al PNL Arges și ministru al Justiției, considera ca lipsa educatiei juridice reprezinta o cauza pentru multe dintre problemele cu care se confrunta societatea romaneasca. „Educatia juridica este o prioritate pentru Romania (…). Sa stiti ca o sursa…

- „Sunt multe instituții care, in mod clar, nu și-au facut treaba pana acum. Și nu de ieri, de alaltaieri“, afirma ministrul Justiției in scandalul momentului. Alina Gorghiu susține ca in dosarul care a șocat Romania, „vom vedea și soluția“. Intr-o postare care se vrea patetica, Gorghiu scrie: „Sunt…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis, duminica, cu ocazia Zilei Justiției, ca a primit „de la profesioniștii din sistemul de justiție un mesaj important pe care il voi duce Legislativului și Executivului: acela ca lipsa de educație juridica și civica este «radacina problemelor»”. Ea, totodata,…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat, joi, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca magistrații și angajații din sectorul aparare, securitate și ordine publica au, in actul normativ privind pensionarea, un termen de 5 ani in care vor putea ieși din sistem in aceleași condiții ca pana acum pentru…

