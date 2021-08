Alina Gorghiu: Nu vor urma tăieri de capete în PNL după Congres Gorghiu a precizat ca o parte dintre colegii sai sunt ”intoxicați” cu diverse mesaje. ”Avem obligația sa ii aducem pe toți la masa. Va spun un lucru care s-a discutat in echipa lui Florin Cițu de foarte multe ori, nevoia de a nu face nicio diferența intre cei care opteaza public pentru candidatura lui Orban și Florin Cițu. Va garantez ca nu vor urma taieri de capete, va asigur ca nu va fi cazul de niciun fel de vendeta. Ii asigur pe colegii mei care pot fi intoxicați de diverse mesaje”, a spus senatoarea la postul public de televiziune.Precizarile au fost facute in contextul in care in interiorul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

