Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu a afirmat la Senat ca nu s-a contrazis cu premierul Nicolae Ciuca, in sedinta conducerii PNL de saptamana trecuta, pe tema cresterii pensiilor. ”Nu, nu m-am contrazis cu premierul, am spus aceleasi lucruri si eu si domnul prim-ministru si colegii nostri, si anume ca ne dorim cresterea…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, afirma ca nu exista "ton conflictual" nici in coalitie si nici in PNL, ci doar preocupari pentru ca toate lucrurile sa iasa conform obiectivelor fixate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat, luni, ca PNL doreste continuarea colaborarii in coalitia de guvernare „in termeni de respect, de cooperare loiala” intre cele trei partide, mentionand ca nu trebuie uitat faptul ca liberalii au marit de doua ori pensiile, iar a treia crestere…

- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat luni ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), nu pare sa aiba „apetit” pentru demisie dupa declarațiile „neinspirate” despre Ucraina și discuția de „calibrare” cu premierul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- oPresedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la ceremonia de depunere a juramantului de catre Ligia Deca in functia de ministru al Educatiei, ca legile educatiei trebuie sa ajunga cat se poate de repede in Guvern si ca Executivul va trebui sa prezinte in Parlament „un pachet coerent, modern, inchegat”,…

- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, susține ca partenerii de coaliție de la PSD vor sa puncteze electoral și ”maresc salariile din gura”. Gorghiu a precizat faptul ca soluția corecta ar fi ca un ministru sa discute cu premierul, inainte de a face anunțuri publice despre creșteri de pensii…

- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, va ramane in funcție pana in mai 2023, atunci cand se va face rotația intre PSD și PNL și „va avea atribuțiile conform ințelegerii din coaliție”, au dezvaluit luni, 29 august, surse din partidul condus de Nicolae Ciuca pentru Libertatea. Decizia se…

- Presedintele interimar al Senatului si vicepresedinte al PNL Alina Gorghiu refuza sa comenteze afirmatiile liderului PNL Iasi cu privire la rotativa premierului stabilita pentru anul viitor, ea dand asigurari ca PNL este "un partid serios" care va respecta protocolul Citește mai departe...